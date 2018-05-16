Murat Kekilli'nin yeni bestesi: Yıkılasın İsrail

Fenerbahçe'nin zor da olsa hala şampiyonluk şansı bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular mutlu sona ulaşmaları durumunda kurban keseceklerinin sözünü verdi.

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İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı

İsrail'in Türkiye büyükelçisinin ülkesine gönderilmesi, Tel Aviv yönetiminde öfkeye neden oldu. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımını' tanıma çağrısında bulundu.