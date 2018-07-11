Murat Kurum görevine başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı.

"MİLLETİMİZİN GÜVENEREK VERDİĞİ BU GÖREVİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bakanlığa gelişinde Özhaseki ve bakanlık bürokratlarınca çiçeklerle karşılanan Kurum, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bize düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek." dedi. Mecliste namus ve şeref üzerine ant içtiklerini hatırlatan Murat Kurum, bunun gerektirdiği şekilde milletin ve devletin malını koruyacaklarını, deneyimlerini bakanlığa en iyi şekilde aktarmaya çalışacaklarını söyledi.

"İMAR BARIŞINA CİDDİ MÜRACAAT VAR"

Mehmet Özhaseki'nin imar barışı, kentsel dönüşüm, Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili konularda gece gündüz çalıştığını anlatan Murat Kurum, "İmar barışıyla alakalı çok ciddi bir müracaat var. Yıllardır sıkıntı olan süreci başarıyla yöneterek, bu duruma getirdiler. İnşallah biz de bunu neticelendirip, kaynağı da en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Kentsel dönüşümle alakalı ben Sayın Bakan'ın verdiği birçok mücadeleyi çok yakından biliyorum. İnşallah ben de bu mücadeleyi en az Sayın Bakanım kadar sürdüreceğim, devam ettireceğim." şeklinde konuştu.

GÖREVİN BAŞINDA İLK FOTOĞRAF

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görevini devraldı ve masabaşında ilk fotoğrafını verdi.

MURAT KURUM KİMDİR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı unvanına sahip Kurum, 1976'da Ankara'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999'da mezun olan Kurum, 1999- 2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında Uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2012 arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzmanlık görevlerini üstlendi. 2009 yılından itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüten Kurum, evli ve 2 çocuk babası.