Murat Kurum: İmar barışına 3 milyon başvuru yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nın yeni kaçak yapı yapma kanunu olmadığını belirterek, belediye başkanlarından yeni kaçak yapılara müsaade etmemelerini istedi.

3 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Vatandaşların "İmar Barışı"ndan 31 Ekim'e kadar faydalanabileceğine dikkati çeken Kurum, "Bugüne kadar bununla ilgili 3 milyon 158 bin başvuru oldu. İzmir'de de 275 bin başvurumuz var ve yaklaşık 1 milyar lira da hazineye kaynak sağlanmış oldu. İzmir'deki yapılara baktığımızda 2,5 milyon yapımız var ve bu yapı stokunun yaklaşık yüzde 65'i de riskli. Bu başvuru sayısının yüksek olmasının en önemli sebebi de budur diye düşünüyoruz. Bugünkü gündemimizde bu riskli yapı stokuyla alakalı Bakanlığımız olarak hızlı, pratik kararlar alıp uygulamaya nasıl geçebiliriz, açıkçası tüm genel müdürlüklerimizle buradayız yapılması gerekenler neyse bunların kararlarını burada alıp hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Konuşmasında İmar Barışı ile uyarılarda bulunan Bakan Kurum, "İmar Barışı ile ilgili denetimleri yapıyoruz. Şunu çok net söylemek istiyorum, İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir. Şu an biz kaçak yapı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendiriyor, dolayısıyla buradan bütün belediye başkanlarınıza duyuruyorum, kesinlikle yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyetlerini göstermelerini kendilerinden rica ediyorum. Buna ilişkin ekiplerimiz yine sahadalar bizim tabiat varlıkları alanlarında, çevre koruma alanlarında yeni yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem neyse gereğini yapacağız." diye konuştu.

İZMİR'E MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Kurum, millet bahçesi projesini İzmir'de de hayata geçireceklerini bununla ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydetti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözümü noktasında kentte yapılacak çalışmaların büyük önem arz ettiğini söyledi.