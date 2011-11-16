BİYOGRAFİ >
Murat Kurum kimdir

Murat Kurum kimdir

Emlak Konut'u ayağa kaldıran Murat Kurum, Türkiye'yi şahlandıracak kabinede yer alıyor.
BİYOGRAFİ
HABERLER
VİDEOLAR

1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Kurum, 2005 yılına kadar birçok özel kuruluşta görev aldı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı Ankara’ da 2005-2006 yılları arasında görev aldı. 2006 yılında ise TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı İstanbul- Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü yaptı. Murat Kurum, Emlak Konut GYO A.Ş.’de genel müdür olarak iş hayatına devam etmektedir.

EĞİTİM HAYATI

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’ nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Uzmanlık görevlerini üstlendi.

2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etmektedir. Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

2018 POPÜLER
BİYOGRAFİLER
Frida Kahlo kimdir
Frida Kahlo kimdir
Albert Einstein kimdir
Albert Einstein kimdir
Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Hayatı, kısa özgeçmişi
Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Hayatı, kısa özgeçmişi
Erdoğan Demirören kimdir
Erdoğan Demirören kimdir
Ernesto Che Guevara kimdir?
Ernesto Che Guevara kimdir?
Vincent van Gogh kimdir
Vincent van Gogh kimdir
Hüseyin Nihal Atsız kimdir
Hüseyin Nihal Atsız kimdir
Sabahattin Ali kimdir
Sabahattin Ali kimdir
Meral Akşener kimdir
Meral Akşener kimdir
Barış Manço kimdir
Barış Manço kimdir
YENİ EKLENEN
BİYOGRAFİLER
Edip Cansever kimdir
Edip Cansever kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
Jose Mauro de Vasconcelos kimdir
Jose Mauro de Vasconcelos kimdir
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
William Shakespeare kimdir
William Shakespeare kimdir
Cemal Safi kimdir
Cemal Safi kimdir
Orhan Veli kimdir
Orhan Veli kimdir
Ülkü Tamer kimdir
Ülkü Tamer kimdir
Sabahattin Ali kimdir
Sabahattin Ali kimdir
Vincent van Gogh kimdir
Vincent van Gogh kimdir
Kayahan kimdir
Kayahan kimdir
Mehmet Ziya Gökalp kimdir
Mehmet Ziya Gökalp kimdir
Aşık Veysel kimdir
Aşık Veysel kimdir
Stephen Hawking kimdir
Stephen Hawking kimdir
Albert Einstein kimdir
Albert Einstein kimdir
Berk Çağdaş kimdir
Berk Çağdaş kimdir
Ercan Yazgan kimdir
Ercan Yazgan kimdir
Sabiha Gökçen kimdir
Sabiha Gökçen kimdir
DAHA FAZLA GÖR
YAKINLARDA
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Sedat Peker kimdir
Sedat Peker kimdir
Michael Jackson kimdir
Michael Jackson kimdir
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
Devlet Bahçeli kimdir?
Devlet Bahçeli kimdir?
Sabiha Gökçen kimdir
Sabiha Gökçen kimdir
Kemal Sunal kimdir
Kemal Sunal kimdir
Neşet Ertaş kimdir
Neşet Ertaş kimdir
Benjamin Franklin kimdir
Benjamin Franklin kimdir
Nazım Hikmet Ran kimdir
Nazım Hikmet Ran kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
DAHA FAZLA GÖR