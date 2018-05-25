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Murat Kurum: Konut sektörü ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecek

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, 24 Haziran seçimlerinden sonra istikrarlı büyüme tablosunun inşaat sektörüne de yansıyacağını belirtti.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 14:39..
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Murat Kurum: Konut sektörü ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecek

24 Haziran'da yapılacak seçimin konut sektörünü nasıl etkileyeceği hakkında mülakat veren Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum: Konut sektörü ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecek

"24 HAZİRAN'DAN SONRA TABLO İYİYE GİDECEK"

Seçimlerden sonra sektörün atılım yapacağını ifade eden Kurum, “Son 16 yılda sektörümüzün içerisinde bulunduğu gelişim sürecinden de görüleceği üzere başarının kilit faktörü istikrardır. Bu nedenle daha güçlü Türkiye’de ancak istikrarlı ve daha güçlü ekonomi ile mümkün olacaktır. 24 Haziran seçimlerinin ardından ülkenin istikrarlı büyüme tablosu daha da iyiye gidecek ve bu performansın önemli yansımaları sektörümüzde de görülecektir. İnşaat ve konut sektörü ekonomiye katkı sağlamaya devam edecektir.” dedi.

"YAKLAŞIK 2 MİLYARLIK ŞİRKET PAYI TAAHHÜDÜNE ULAŞTIK"

Emlak Konut GYO olarak çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Kurum, “16 yıllık süreçte, yaklaşık 130 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. 2017 yılında düzenlediğimiz 9 gelir paylaşımı ihalede; 13 milyar TL toplam beklenen satış değeri ve yaklaşık 2 milyar TL minimum şirket payı taahhüdüne ulaştık.” diye konuştu.

Murat Kurum: Konut sektörü ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecek

"İHALELERİ BAŞARIYLA YAPTIK"

Kurum ayrıca yılın ilk üç ayında hedeflenen ihaleleri hayata geçirmeye de başladıklarını belirterek, “Portföyümüzde olan Şişli Teşvikiye ve Çekmeköy’de bulunan arsalarımızın ihalelerini başarı ile yaptık. Geçtiğimiz yıl ihalesini gerçekleştirdiğimiz Galatasaray Spor Kulübü’nün Riva’daki arazisinden sonra Florya’daki tesislerinin arsasının da ihalesini başarıyla gerçekleştirdik. Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle yapılacak ihaleyi 2 milyar 250 milyon TL bedel ile ihale ettik. Bu ihalede Emlak Konut’un payı 832 milyon 500 bin TL olacak. Mayıs ayı içerisinde de daha önce 2. Etap ihalesini yaptığımız Bizim Mahalle projemizin 1. ve 3. Etap ihalelerini de gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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