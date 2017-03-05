Murat Ülker: Çevrendeki insanlar kadar zenginsiz

Candaş Tolga Işık, Murat Ülker'le söyleşisini Posta'daki köşesinden paylaştı..

"DOSTLARIN KADAR ZENGİNSİN"

FORBES Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. FORBES 100’de 31 dolar milyarderi ve dokuz yeni isim var. 118 kişinin 46’sı servetini artırdı. Toplam servet 8,2 milyar dolar artışla 102,9 milyar dolar oldu.

Listenin 1 numarası 4 yıldır aynı. 3 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Haber dün patlayınca Murat Bey’i aradım. “Tebrik ederim” dedim. “Ne için?” dedi. “Forbes Listesi’nde yine 1 numara olmuşsunuz” dedim.



Ülker önce güldü, sonra şöyle cevap verdi: “Çok naziksiniz teşekkür ederim ama ben bu konuyu pek tebrik edilecek bir şey olarak görmüyorum. Rahmetli Babam Sabri Bey’den öğrendiğim bir şey var: Cebindeki paran kadar değil, ailen ve çevrendeki dostların kadar zenginsin.”

"O PARANIN HEPSİ, BİSKÜVİ VE İKOLATA"

Forbes’e göre Murat Ülker’in sahibi olduğu 3 milyar 700 milyon hayal dahi edemediğimiz bir para.



Murat Bey’e “Bu kadar parayı nerede saklıyorsunuz?” diye bir espri yaptım. Güldü ve şahane bir şakayla yanıt verdi: “Piyasadaki tüm bisküvi ve çikolatalarda! Bu açıklanan servettir para değil. Çoğu da mal-mülk, fabrika tüm dünyadaki raflardaki mallar... İçiniz rahat olsun: Öyle bir param yok yani.”

"İNSANIMA KAZANDIRABİLİYOR MUYUM.."

Telefonu kapatırken, “Türkiye’nin en zengin adamı için ‘zenginlik’ nedir?” diye sordum.



Şöyle cevap verdi Ülker: “Benim ya da bir başkasının neye sahip olduğu ya da sizin tabirinizle ne kadar ‘zengin’ olduğu mühim değil. Mühim olan ülkemin, milletimin neye sahip olduğu... Bizim için en büyük servet ülkemizin birliğidir, dirliğidir. Allah buna zeval vermesin. Türkiye varsa bizler varız. Ben kazanırken kendi ülkeme, insanıma, devletime kazandırabiliyor muyum diye bakarım. Bence en büyük zenginlik de budur.”