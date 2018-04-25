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Murat Ülker: Türkiye'deyim gitmiyorum

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 'varlıklarını yurt dışına taşıyor' iddiasının yanlış olduğunu belirterek "Türkiye'den kovsalar gitmem" dedi.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 13:38..
  1. Haberler
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murat ülker

Hürriyet'ten Vahap Munyar'a konuşan Murat Ülker, Türkiye'de kaldığını, kovsalar da gitmeyeceğini söyledi.

Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına taşıdığı yolundaki izlenimlere de şu yanıtı verdi:

KOVSALAR GİTMEM...

Varlıklarımın 4’te biri, yani yüzde 25’i yurt dışında... 80 fabrikam var... 55’i Türkiye’de... Toplam 60 bin personelimizin 40 bini Türkiye’deki şirket ve tesislerimizde çalışıyor. Ülkemde her yıl 4-5 bin yeni istihdam yaratıyorum.

United Biscuits, Godiva ve Ülker’i sinerji için İngiltere merkezli Pladis çatısı altında topladıklarını anımsatıp, bu durumun yanlış anlaşıldığını savundu:

Rahmi Koç bile bana, “Artık Londra’da mı yaşıyorsunuz Murat Bey?” diye sordu. Kendisine, “Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok” cevabı verdim. Bunu anlattıktan sonra ekledi:

Kovsalar gitmem...

HAVA GÜNEŞLİYKEN ŞEMSİYE İSTEDİM

Murat Ülker, kredileri yeniden yapılandırma operasyonunu da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’le görüştüğünü belirtti:

Sayın Şimşek, “Piyasalar genelde iyi. Bütün dünyada iyi” dedi. Gelecekte ne gördüğünü sordum. “Yazdan sonra mutlaka kış gelir ama zamanını bilemem” cevabı verdi.

Şimşek’in “Kredi yeniden yapılandırma işi nereden çıktı?” diye sorduğunu aktarıp, sürdürdü:

Kendisine 400 dolayında kredimizin vadelerinin 6 ay ile 1 yıl arasında değiştiğini anlattım ve ekledim: “Hava güneşliyken şemsiye edinmek istedim. Malum, yağmur yağınca kimse şemsiye vermiyor.”

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