Murat Yıldırım Fas'ta ikinci düğününü yaptı

Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da yaptıkları düğünle dünya evine giren ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve İman El-Bani çifti, Fas’ta ülkenin geleneklerine göre ikinci bir düğün daha yaptı.

FAS GELENEKLERİNE GÖRE DÜĞÜN YAPILDI

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden düğünde, Fas’ın geleneksel müzikleri eşliğinde dans eden davetlilere ünlü çift de eşlik etti.

Başkent Rabat’ın 25 km güneyinde yer alan Suheyrat kentinde bulunan 5. Muhammed Uluslararası Kongre Sarayında yapılan düğüne, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz’ün yanı sıra Faslı sanatçılar, çiftin arkadaşları ve akrabaları katıldı.