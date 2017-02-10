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Murat Yıldırım referandumda evet diyecek

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu ve oyuncu Murat Yıldırım referandumda neden 'Evet' diyeceğini açıkladı.

10.02.2017 - 15:55
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murat yıldırım

Geçtiğimiz günlerde 'Güçlü bir Türkiye için evet' videosu paylaşan Murat Yıldırım, referandum hakkında değerlendirmede bulundu. Sabah gazetesine konuşan Yıldırım, neden evet dediğini şu sözlerle açıkladı:

"HUZURLU BİR ORTAM VE ÇÖZÜM İSTİYORUM"

"Huzur ve hızlı çözüm için yeni bir sistemin şart olduğunu düşündüğüm için evet diyeceğim. Çoluk çocuğa karışmak istiyorsam devletin bekasına ihtiyacım var. Ben huzurlu bir ortam ve çözüm istiyorum.

"YENİ SİSTEM MEMLEKETİN HAYRINA OLACAK"

Yeni sistemin memleketin hayrına olduğuna inanıyorum. Huzur ve hızlı çözüm için yeni bir sistemin şart olduğunu düşündüğüm için evet diyeceğim. Particilik yerine sistem konuşulsun. Öte yandan çoluk çocuğa karışmak istiyorsam devletin bekâsına ihtiyacım var. Ben huzurlu bir ortam ve çözüm istiyorum. Ne yapabiliriz bunu konuşmalıyız. Ölümsüz olmamalıyız. Gücümüzü, devleti eleştirmeye harcamamalıyız. Ben güzel günlerin geleceğine inanıyorum."

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