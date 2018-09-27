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Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Yazın son günlerini Göcek'te kiraladıkları teknede geçiren Murat Yıldırım ve Imane Elbani, kaptan dahil teknedeki tüm personelin kadın olmasını istedi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 07:40..
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Murat Yıldırım ve İmane Elbani yazdan kalma son günlerin tadını çıkarıyor. Çift, dümeni bu sefer Göcek'e kırdı.

BÜTÜN ÇALIŞANLAR KADIN OLSUN

Gazetecilerin tatil bölgelerinden ayrılmasını fırsat bilen çift, yazın son günlerini Göcek'te geçirecek. Yıldırım ve Elbani, kiraladıkları 20 metrelik lüks katamaranla, ıssız koylarda güneşin ve denizin tadını çıkardı. İkilinin kiraladıkları teknenin tüm personeli ise kadınlardan oluşuyor. Çiftin, turizm şirketinden özel rica ederek, kaptan dahil tüm personelin kadın olmasını istedikleri öğrenildi.

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

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