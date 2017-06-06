Mursi 4 yıl sonra ailesiyle görüştü

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğu ifade edildi.

"VATAN VE DİNİM İÇİN BURADAYIM"

Açıklamada, "Mursi'nin 3 Temmuz 2013 ve sonrasındaki uygulamalar konusundaki tutumu sabittir, değişmemiştir. Mursi, 'Ben sadece vatan ve dinim için buradayım' demekte, sevenlerine selamlarını söylemekte ve vatan için dua etmelerini istemektedir." ifadelerine yer verildi.

Mursi'nin söz konusu mesajıyla ilgili Mısır makamlarından henüz herhangi bir tepki gelmedi.

4 YIL SONRA ZİYARET İZNİ

Mısır yönetimi, dört yıl aradan sonra Mursi'nin ziyaretine ilk kez geçen pazar günü izin vermişti. Tora Hapishanesi'nde tutulan Mursi'yi eşi Necla Ali Mahmud, kızı Şeyma ve avukatı Abdulmunim Abdulmaksut ziyaret etmişti.

Yazdığı bir mektubun medyaya yansımasının ardından Kasım 2013'te Mursi'ye ziyaret yasağı getirilmişti.