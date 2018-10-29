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Mursi'nin yargılandığı davada Mübarek dinlenecek

Mısır mahkemesi, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler Baskını" davasına, devrik lider Hüsnü Mübarek'in tanık sıfatıyla çağrılmasına karar verdi.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 09:01..
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Mısır'daki Ahbar el-Yevm haber sitesine göre, Güney Kahire Ceza Mahkemesi, aralarında Muhammed Mursi'nin bulunduğu 28 sanıklı "Hapishaneler Baskını" davasının bugünkü duruşmasında tanık olarak dinlenen, Hüsnü Mübarek döneminin İçişleri Bakanı Tümgeneral Habib el-Adili, "Hapishanelere yönelik baskının yabancı unsurlar tarafından desteklendiğini" ifade etti.

TANIK OLARAK ÇAĞRILDI

Mahkeme, devrik lider Mübarek'in 2 Aralık'taki duruşmada tanık sıfatıyla mahkeme salonunda bulunmasına, diğer tanıkların dinlenmesi için bir sonraki duruşmanın da 7 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

Mübarek'in 11 Şubat 2011'de devrilmesinden bu yana ilk kez bu davanın duruşmasına tanık olarak çağrıldığı ifade edildi.

MÜBAREK İLE MURSİ İLK KEZ YÜZ YÜZE

Söz konusu tanıklıkla Şubat 2011'de devrilen Mübarek, Mursi ile ilk defa yüz yüze gelmiş olacak. Mübarek'in 30 yıllık yönetiminin sona erdiği 25 Ocak Devrimi'nin ardından Mursi, ülkenin seçimle yönetime gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Temyiz Mahkemesi 15 Kasım 2016'da, "Vadi Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen "Hapishaneler Baskını" davasında idam cezasına çarptırılan Mursi'nin yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

İHVAN HAKİM KARŞISINDA

Mursi'nin yanı sıra Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de arasında bulunduğu sanıklar, 25 Ocak 2011 Devrimi sırasında Vadi Natrun Hapishanesi'nde meydana gelen şiddet olaylarından dolayı hakim karşısına çıkmıştı.

Mübarek ise 25 Ocak 2011 devriminin ilk günlerinde göstericilerin öldürülmesine ortak olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etmişti.

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