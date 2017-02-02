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Muş merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

4 mahrem imam ile meslekten ihraç edilen, aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 31 polis gözaltına alındı.

02.02.2017 - 00:26
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Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 28 Ocak tarihinde, Muş merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kentte  görev yapan emniyet mensuplarından sorumlu 4 sözde mahrem imam ile Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 3 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 11 komiser, 14 polis memuru gözaltına alındı.

Mahrem imamların, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, örgütün haberleşme programı Bylock üzerinden polislere, "Askere direnmeyin, Meslektaşlarınızı saf dışı bırakın” talimatı verdikleri tespit edildi.

Toplam 35 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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