taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.282
USD
3,6680
EURO
3,8720
ALTIN
144,54
PETR
55,6300

Muş Valisi: Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler

Muş Valisi Seddar Yavuz, "Kürtlerin hakları dediler, Kürtlerin evlerini başlarına yıktılar. Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler.'' dedi.

15.02.2017 - 14:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

Vali Yavuz beraberinde Garnizon Komutanı Albay İsmail Şahin ve kamu kurum müdürleri ile Eralan, Arpayazı, Ortakent, Karakuyu Eğirmenç, Özdilek köyleri ile Kızılağaç beldesini ziyaret etti.

''İNSANLARI KATLEDENLERE NE ZAMANA KADAR PRİM TANINACAK''

Hendek ve çukur kazanlara müsaade etmeyeceklerini belirten Vali Yavuz, "Çukur, hendek kazanlara insanları katledenlere, halkların kardeşliği deyip her gün insanları katledenlere, canlı bomba olup insanları havaya uçuranlara bu memleket ne zamana kadar prim tanıyacak?" diye konuştu.

Muş Valisi: Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler

''KÜRTLERİ MAHVETTİLER, PERİŞAN ETTİLER''

Yavuz, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında Muşlu Murat Yılmaz'ın şehit olduğunu anımsatarak "Kürtlerin hakları dediler, Kürtlerin evlerini başlarına yıktılar. Kürt, Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler, perişan ettiler. Eğitimlerini, sağlıklarını, yatırımlarını engellediler. Burada yol yapıyoruz, araçları ateşe verdiler." değerlendirmesini yaptı.

Muş Valisi: Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

311
Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

249
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

45
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

464
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

125
Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

110
TSK açıkladı: El Bab'da sona doğru

TSK açıkladı: El Bab'da sona doğru

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM