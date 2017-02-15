Muş Valisi: Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler

Vali Yavuz beraberinde Garnizon Komutanı Albay İsmail Şahin ve kamu kurum müdürleri ile Eralan, Arpayazı, Ortakent, Karakuyu Eğirmenç, Özdilek köyleri ile Kızılağaç beldesini ziyaret etti.

''İNSANLARI KATLEDENLERE NE ZAMANA KADAR PRİM TANINACAK''

Hendek ve çukur kazanlara müsaade etmeyeceklerini belirten Vali Yavuz, "Çukur, hendek kazanlara insanları katledenlere, halkların kardeşliği deyip her gün insanları katledenlere, canlı bomba olup insanları havaya uçuranlara bu memleket ne zamana kadar prim tanıyacak?" diye konuştu.

''KÜRTLERİ MAHVETTİLER, PERİŞAN ETTİLER''

Yavuz, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında Muşlu Murat Yılmaz'ın şehit olduğunu anımsatarak "Kürtlerin hakları dediler, Kürtlerin evlerini başlarına yıktılar. Kürt, Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler, perişan ettiler. Eğitimlerini, sağlıklarını, yatırımlarını engellediler. Burada yol yapıyoruz, araçları ateşe verdiler." değerlendirmesini yaptı.