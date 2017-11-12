Musa Çam'dan CHP'li belediyelere gökdelen uyarısı

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, son günlerde başlayan gökdelen tartışmalarına katıldı.

İstanbul ve Ankara'da çok sayıda gökdelenin yükseldiğini ifade eden CHP'li Çam, partisinin belediye başkanlarına uyarılarda bulundu.

"TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMA SESLENİYORUM"

"Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediye başkanı arkadaşlarıma sesleniyorum." diyen CHP'li vekil, "Biliyorum ki, ne İzmir’deki ne de bir başka il ve beldelerimizdeki yapılaşma İstanbul’la mukayese edilemez. Ama biz mukayese için değil, başka partilere cevap vermek için hiç değil; sosyal demokrat olmanın, çevre bilincimizin, insana, kente saygımızın ve gelecek nesillere olan borcumuzun duyarlılığıyla hareket etmek zorundayız.





"GÖKDELEN KABUL EDİLEMEZ"

Bir tane, birkaç tane gökdelenle bir şey olmaz yaklaşımı doğru değildir, kabul edilemez. Ankara’dan yapılan planlar ve verilen ruhsatlar da olsa çevre yağmalanmasına cepheden karşı durmak partimizin savunduğu ilkelere bağlı kalarak tam çevreci bir anlayışla görev yapmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

HER YER BETON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerde ruhun yok olduğunu belirterek her yerin beton olduğunu söylemişti.