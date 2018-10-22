Müşerref Akay bu defa siyaset için Aydın’da

Türkiye’de Demokrasinin kalesi olarak adlandırılan Aydın’da yerel seçim çalışmalarına hızlı başlayan AK Parti’den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan İşadamı Av. Rıdvan Eşin’e destek için Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi Müşerref Akay Aydın’a geldi.

''SİYASETTE ERDOĞAN GİBİ DÜŞÜNÜYORUM''

Aday adayı Rıdvan Eşin ile saha çalışmalarına katılan Müşerref Akay, çalışmasının startını Aydın Efeler İlçe Merkezi’ndeki Malazgirt Meydanı’ndan verdi. Meydanda Rıdvan Eşin ve ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip açıklama yapan Müşerref Akay, Rıdvan Eşin’i çok önceden tanıdığını belirterek “Rıdvan Eşin’i yıllardır tanırım. Kendisi genç girişken ve çok başarılı bir hukukçu ve işadamıdır. Aydın iline çağ atlatacağına inanıyorum. Ona aday adaylığı sürecinde destek olmak için Aydın’a geldim. Kısmet olursa adaylığı kesinleştiğinde çalışmalarımız devam edecek. Süreç kapsamında Aydın’da ücretsiz halk konserleri ile de çalışmalara destek vermek istiyorum. Rıdvan Eşin’in kazanması demek Aydın’ın kazanması demek, Türkiye’nin kazanması demek. Siyasete Erdoğan gibi düşünüyorum. Gençlerin önünün açılması lazım” diye konuştu.







