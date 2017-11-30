MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye hedef tahtasına konuluyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan ABD'de devam eden Zarrab'ın ifade verdiği davaya yönelik, "Türkiye hedef tahtasına koyuluyor, bunu görün" çağrısı geldi.

"BİRLİK VE BERABERLİKTEN UZAKLAŞMAMALIYIZ"

Kaan ABD'de başlayan "Reza Zarrab Davası" hakkında yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan davanın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermesinin ve geri dönüşü olmayacak bir süreci başlatmasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ülkemizin kendi coğrafyasında zorlu bir süreçten geçtiği ve milletçe birlik beraberlikten uzaklaşmamamız gereken bir dönemde, söz konusu davanın tamamen siyasi olduğunu ve ülkemizin hedef tahtasına konduğunu sorumluluk sahibi siyasilerin ve tüm memleket sevdalılarının görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR"

Bu davayı, arka planını, asıl yapılmak isteneni görmeyerek siyasi kaygılar ve kısır analizlerle değerlendirmenin her şeyden önce Türkiye'ye zarar vereceğini ifade eden Kaan, bu yargı hamlesinin ve muhalefet üzerinden ilerleyen Türkiye’deki yansımalarının, küresel senaryonun bir parçası olduğu gerçeğini tüm kamuoyunun görmesi gerektiğini vurguladı.