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Musk Mars'a gitmek için tarih verdi

Çılgın buluşları ve ileriye yönelik fikirleriyle adından söz ettiren Elon Musk, Mars'a gitmek için 2019'da denemelere başlayacağını söyledi.

Detay Haber | 13.03.2018 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, SXSW Konferansı'nda "Mars'a gitmek insanlığın kurtuluşu." dedi ve insan taşımacılığı olarak kullanılacak roketinin ilk adımı olan BFR roketini tanıttı.

İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan BFR gemisinin geliştirilme sürecinde her şeyin yolunda gittiğini belirten Musk, "2019'un ilk yarısı itibariyle test sürecine başlayabiliriz." dedi.

Musk Mars'a gitmek için tarih verdi

Bu gelişme üzerine yoğunluklarını geliştirdiklerini belirten Musk, "Gezegenler Arası Taşıma Sistemi, 106 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde bir koloni taşıma gemisi. Bir itici roket ve bir de uzay gemisi olacak şekilde iki bileşenden oluşuyor." ifadelerinde bulundu.

Musk Mars'a gitmek için tarih verdi

"TARİHİ DAHA TEMKİNLİ OLARAK VERİYORUM"

Projeler için tarih verme konusunda sınıfta kalan Elon Musk, bu eleştrilere, "İnsanlar projeler hakkında çok optimistik zaman çizelgelerim olduğunu söylüyor. O nedenle 2019'un ilk yarısı şeklindeki test tarihini biraz daha temkinli olarak veriyorum." dedi.

Elon Musk, Falcon Heavy'yi ilk kez 2011 yılında tanıttığında, roketin 2013 itibarıyla hazır olacağını söylemişti. Falcon Heavy'nin ilk test uçuşu ise bu tarihten yaklaşık 4 yıl sonra geçtiğimiz ay gerçekleşti.

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