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Musk'ın babası üvey kızından çocuk sahibi oldu

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın 'berbat bir insan' diye niteleyerek görüşmediği babasının üvey kızıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 09:49..
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Elon Musk'ın 72 yaşındaki üvey babası Errol, 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan çocuk sahibi oldu. Güney Afrikalı bir iş adamı olan Errol, Jana'nın annesiyle evlendiğinde Jana henüz 4 yaşındaydı.

Musk'ın babası üvey kızından çocuk sahibi oldu


ONUN İÇİN BABAYDI

Errol, Mailonline'a verdiği mülakatta 18 yıl evli kaldığı ve 2 çocuk sahibi olduğu eski eşi hakkında, 'Jana'nın annesi Heide'yi güçlükle hatırlıyorum' ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın annesi büyülüyor - GALERİ

Aileye yakın bir kaynak olayla ilgili olarak "Errol Jana'yı hamile bıraktı. Çocuğunun babası o. Halbuki o, Jana için de bir babaydı" ifadesini kullandı. Gazetenin ulaşmaya çalıştığı Jana ise, konuyla ilgili konuşmayı reddetti

Musk'ın babası üvey kızından çocuk sahibi oldu

MUSK'TAN BABASINA: ŞEYTANİ

Musk,  babası hakkında, "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız." demişti.


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