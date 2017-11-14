Musk'tan Üçüncü Havalimanı'na yatırım teklifi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, üçüncü havalimanı için işbirliği önerisi yaptı.

TESLA TEKLİF YAPTI

Tesla, yaklaşık 150 milyon yolculuk hizmet kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip olacak üçüncü havalimanına elektrik depolama ünitesi kurma teklifinde bulundu.

TESLA'NIN POWERBALL'U KULLANMASI İSTENİYOR

Elon Musk’ın İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O’Connell tarafından İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’ya yapılan teklifte yeni havalimanının enerji ihtiyacının karşılanmasında Tesla’nın yeni elektrik depolama ünitesi Powerwall’un kullanılması isteniyor.

"BÖYLE BİR TEKLİF ALDIK

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen bir konferansa katılan Kalyoncu, "Geçen yıl Tesla’yı ziyaret ettik. Orada Diarmuid O’Connell’den böyle bir teklif aldık. Bu yatırımı Alman EAS firması veya TESLA ile yapabiliriz. Fakat gönlümüz yerli kaynaklarımızla yapılması." diye konuştu.

"DİL BİLEN TAKSİCİLER ALINACAK"

Kalyoncu ayrıca, üçüncü havalimanı için dil bilen taksicilerin alınacağını belirterek; "Buraya inen yabancıların ülkemizi doğru tanıması için, havalimanı civarındaki taksicilere çekidüzen verilecek. Burada çalışacak taksiciler yabancı dil bilen, giyimleri düzgün kültürlü insanlardan seçilecek." dedi.

'BİR GECE ANSIZIN İNEBİLİRİZ'

Açılışın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğum tarihi 29 Ekim’e yetişip yetişmeyeceği sorulan Kalyoncu, "Pilotlarımıza sordum, inebileceklerini söylediler. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bir gece ansızın inebiliriz." ifadesini kullandı.