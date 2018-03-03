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Müslüm Gürses kabri başında anıldı

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses vefatının 5. yıl dönümünde eşi, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde anıldı.

İHA | 03.03.2018 - 17:06..
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Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses için ölümünün 5’inci yıldönümünde kabri başında anma düzenlendi.

KUR'AN OKUNDU, LOKMA DAĞITILDI

Gürses’i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı’na saatler öncesinden gelen hayranları merhum sanatçıya dua ederken, Gürses’in kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu. Aralarında Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Sanat camiasından çok fazla simanın yer almadığı anma gününde Gürses için lokma dağıtıldı.

Müslüm Gürses kabri başında anıldı

"EN ÇOK SEVDİĞİM İNSANI KAYBETTİM"

Anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, "Beş yıldır onun hasretiyle yaşıyorum. Yaşadığımız müddetçe bir beş yıl daha göreceğiz. Üzgünüm, en çok sevdiğim insanı kaybettim. Gelenler eksik olmasın. Sevenlerine, bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Eşimi hiç yalnız bırakmadılar. Çok zor durumdayım, konuşamıyorum. İyi bir insandı, iyi bir eşti. Burada bir sürü iyi insan var. Yeri dolmayacak bir insandı, halen yaşıyor. Kalbimin en derinlerinde yaşamaya devam edecek. Mahşere kadar onu sevmeye devam edeceğim" dedi.

Müslüm Gürses kabri başında anıldı VİDEO

Zincilirkuyu Mezarlığı’nda bulunan Müslüm Gürses’in kabri başında yapılan anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.

Müslüm Gürses kabri başında anıldı

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