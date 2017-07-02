Müslüman kadına domuzlu saldırıya 6 ay hapis

İngiliz polisinin açıklamasına göre; 36 yaşındaki Alex Chivers, 8 Haziran’da Londra’nın kuzeyindeki caddelerden birinde yürüyen, Müslüman giyimli bir kadına ve kızına yaklaştı ve dini nedenlerle hakaret etmeye başladı.

YÜZÜNE DOMUZ JAMBONU İLE VURDU

Yüzünde maske olan Chivers daha sonra kızın yüzüne bir parça domuz jambonu ile vurdu. Polisin açıklamasında, kızın yaralanmadığı, ancak olayın etkisiyle şok geçirdiği belirtildi. Chivers’in arkadaşının ise olayı kameraya çektiği öğrenildi.

6 AY HAPSE MAHKUM EDİLEN SANIK, MAĞDURA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, saldırgan İngiliz’i 'saldırı' ve 'kamu düzenini bozma' suçlamalarıyla 26 hafta hapis cezasına çarptırdı. Chivers ayrıca mağdur kıza 115 sterlin ödemeye mahkûm edildi.

Müslüman kadına domuzlu saldırı VİDEO