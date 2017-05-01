Müslüman olan Hollandalıya davullu düğün

İslamiyet'i seçen Hollandalı Brandon Ravenberg, 10 yıldır arkadaşlık yaptığı Dilara Barış ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk usulü düğünle hayatını birleştirdi.

HOLLANDALI DAMADA ZURNALI DÜĞÜN

Havaalanı güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Brandon Ravenberg, yaşlı bakımevi hemşiresi 26 yaşındaki Dilara Barış ile evlenmeye karar verdi.

Gelin Dilara Barış'ın Türk geleneklerine göre düğün talebini geri çevirmeyen damat, ailesiyle Türkiye'ye geldi.

İslamiyet'i seçen Hollandalı damada Türk usulü düğün VİDEO

"İSLAMİYET'İ SEÇTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gelin Dilara Barış, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, damadın kendi isteğiyle Müslüman olduğunu belirterek

"İslamiyet'i seçtiği için çok mutluyum. Ailem 3 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Ailem Bozüyük'e dönünce babamın buradaki evinden gelin olarak çıkmak istedim. Bundan sonraki yaşamımıza Hollanda'da devam edeceğiz. İşimiz orada, orada çalışıyoruz. Hollanda'da bu gelenek olmadığından babaevinden gelin olarak çıkmak istedim.'' dedi.