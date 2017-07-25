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Müslümanlar Mescid-i Aksa kararını bugün verecek

İsrail polisinin arama dedektörlerini kaldırmasının ardından Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan içeriye girip girmeme kararını bugün verecek.

25.07.2017 - 06:37
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Dedektörlerin kaldırıldığı gece saatlerinde Harem-i Şerif'in Aslanlı (Esbat) kapısında gazetecilere açıklama yapan Aksa imamlarından Şeyh Raid Dâna, sahadaki durumun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

"SUNULAN ALTERNATİFİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Dâna, "Metal arama dedektörleri kaldırıldı ancak sunulan alternatifin ne olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

Mescid-i Aksa Vakfı yetkililerinin siyasi liderlerle birlikte sabah saatlerinde bir değerlendirme toplantısı yapacağını belirten Dâna, nasıl bir adım atılacağına bu toplantıda karar vereceğini kaydetti.

Müslümanlar Mescid-i Aksa kararını bugün verecek

"SOKAĞI DİNLEYECEĞİZ"

Toplantıda alınacak kararın sokaktaki halkın kararı olacağını ifade eden Dâna, "Biz vakıf olarak sokağı dinleyeceğiz. Eğer sokak evet derse biz de evet diyeceğiz. Yok eğer hayır derse biz de hayır dyeceğiz." ifadelerini kulandı.

SABAH NAMAZINI KAPIDA KILDILAR

Öte yandan cemaat sabah namazını yine içeri girmeyerek Mescid-i Aksa'nın kapısında kıldı.

Namazın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcücü Firas Dibs, Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni, Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani ve diğer vakıf yetkililerinin sabah saat 8'de bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Müslümanlar Mescid-i Aksa kararını bugün verecek

Dibs, "Şu anda kapıda arama dedektörleri ve kamera gözükmüyor, hepsi kaldırıldı. Kudüs halkı ulemanın bu sabahki toplantıda ne karar vereceğine kulak kesilmiş durumda. Zannediyorum ulema bugün Aksa'ya girme kararı alacak." diye konuştu.

Müslümanlar Aksa'ya girmeye karar verirse bu sabah kılınan namaz, dedektörleri protesto etmek için kapıda kılınan son namaz olacak.

İsrail polisi gece saatlerinde Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki elektronik arama dedektörlerini kaldırmıştı.

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