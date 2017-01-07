taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6475
EURO
3,8430
ALTIN
137,56
PETR
56,8000

Müslümanlara hakaret eden Finlandiyalı vekile ceza

Gerçek Finliler Partisi Milletvekili Hakkarainen, Müslümanlara sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle bin 160 avro para cezası aldı.

AA | 07.01.2017 - 23:18
  1. Haberler
  2. Dünya

Finlandiya'da göçmen karşıtlığı ile bilinen Gerçek Finliler Partisi (PS) Milletvekili Teuvo Hakkarainen, geçen yıl Fransa'da meydana gelen terör saldırısı sonrası Müslümanlara sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle bin 160 avro para cezasına çarptırıldı.

Finlandiya resmi haber ajansı STT''nin haberine göre, Jyveskyle kentindeki bölge mahkemesinde görülen davada, Hakkarainen'e verilen 20 günlük hapis, bin 160 avro para cezasına çevrildi.

Hakkarainen, geçen yıl temmuz ayında Fransa'da meydana gelen ve 86 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı sonrası sosyal medya hesabından, "Bütün Müslümanlar terörist değil, ancak tüm teröristler Müslümanlar. Müslümanlar Finlandiya'dan dışarı.'' paylaşımında bulunmuştu.

Ülkedeki üçüncü büyük parti olan PS, aynı zamanda Finlandiya merkez sağ koalisyonun ortağı olarak dışişleri bakanlığını elinde bulunduruyor. Aşırı sağcı PS, sığınmacı karşıtlığı ile biliniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

140
Amerika'nın tetikçileri Afrin'de gösteri yaptı

Amerika'nın tetikçileri Afrin'de gösteri yaptı

505
ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

40
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

149
İzmir şehitlerine veda

İzmir şehitlerine veda

133
Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim

Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM