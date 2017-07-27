Müslümanlardan Mescid-i Aksa çağrısı

İsrail'in Mescid-i Aksa'da uyguladığı insanlık dışı müdahaleler, Müslümanların tepkisine neden oldu.
İSRAİL GERİ ADIM ATTI
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail'in uygulamalarını kınadı.
Tepkilerin ardından metal dedektörleri kaldıran İsrail, kapıdaki demirleri de söktürdü.
MÜSLÜMAN LİDERLERDEN ÇAĞRI
İsrail'in geri adım atmasından sonra Müslüman liderler, Mescid-i Aksa'ya dönüş için çaprı yaptı.
NAMAZI DIŞARIDA KILIYORLARDI
Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.
KUDÜS MÜFTÜSÜ AÇIKLADI
Kudüs Müftüsü, "İsrail'in geri adımı sonrası Filistinliler yeniden Mescid-i Aksa'ya ibadet için dönüyor" açıklamasını yaptı.