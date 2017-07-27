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Müslümanlardan Mescid-i Aksa çağrısı

2 haftadır Mescid'i Aksa'nın dışında namaz kılan Müslümanların Mescid-i Aksa'ya dönmesi istendi.

27.07.2017 - 10:43
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Müslümanlardan Mescid-i Aksa çağrısı

İsrail'in Mescid-i Aksa'da uyguladığı insanlık dışı müdahaleler, Müslümanların tepkisine neden oldu.

İSRAİL GERİ ADIM ATTI

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail'in uygulamalarını kınadı.

Tepkilerin ardından metal dedektörleri kaldıran İsrail, kapıdaki demirleri de söktürdü.

MÜSLÜMAN LİDERLERDEN ÇAĞRI

İsrail'in geri adım atmasından sonra Müslüman liderler, Mescid-i Aksa'ya dönüş için çaprı yaptı.

NAMAZI DIŞARIDA KILIYORLARDI

Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.

KUDÜS MÜFTÜSÜ AÇIKLADI

Kudüs Müftüsü, "İsrail'in geri adımı sonrası Filistinliler yeniden Mescid-i Aksa'ya ibadet için dönüyor" açıklamasını yaptı.

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