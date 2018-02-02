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Müslümanlığı seçen Alman vekil, tehdit alıyor

Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) parti yönetim kurulu üyesi Arthur Wagner Hıristiyanlığı terkedip Müslüman olmasının nedenini açıkladı.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 09:51..
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Almanya'da aşırı sağcı partide siyaset yapan Arthur Wagner, bir basın açıklaması düzenleyerek İslam dinini seçmesindeki etkenleri anlattı.

Müslümanlığı seçen Alman vekil, tehdit alıyor

Müslüman kararını Rusya’da bulunduğu 2015 yılında aldığını belirten Wagner; "Bazı arkadaşlarımın endişeleri var ve beni bu konuda sorguluyorlar. Ama gerçekten kötü bir şey yapmadım sadece İslam'ı öğrenmek istedim." dedi.

"MÜSLÜMANLAR DÜRÜST VE SAMİMİ"

Kilisenin eşcinsel evliliklere izin vermesi ve Hristiyan din adamlarının eşcinsel yürüyüşlere çocuklarla birlikte katılmalarının uygunsuz olduğunu belirtirken Wagner, "Müslümanları samimi ve dürüst olarak tanıdım." ifadeleri kullandı.

"BOMBA YAPMAYA BAŞLAMADAN ALMANYA'YI TERK ET"

Müslüman olduktan sonra Ahmet adını alan Wagner, "Bomba yapmaya başlamadan Almanya'yı terk et" şeklinde tepkiler ve birçok tehdit mesajı aldığını da söyledi.

AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden 11 Ocak'ta istifa eden Wagner, parti üyeliğinin sürdüğünü belirtti.

Müslümanlığı seçen Alman vekil, tehdit alıyor

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