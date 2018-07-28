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Muson yağmurları Çin'de 86 can aldı

Muson yağmurları Çin'de can almaya devam ediyor. Seller nedeniyle Temmuz ayında 86 kişi hayatını kaybetti.

AA | 28.07.2018 - 04:38..
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Sel Engelleme Merkezi Ofisi Sözcüsü Zhang Jiatuan, ay başında başlayan muson yağmurlarının etkisiyle 28 bölgede sel meydana geldiğini açıkladı.

13 KİŞİYE ULAŞILAMADI

Muson, sellerde şimdiye kadar 86 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Şiddetli yağmurlar nedeniyle 2,18 milyon hektarlık alanın sular altında kaldığını ifade eden Zhang, 30 bin evin zarar gördüğünü ve yaklaşık 23 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydetti.

Ülkede, daha çok maddi hasar ve can kaybını önlemek için özel ekipler kurulduğu bildirildi.

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