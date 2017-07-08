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Muş'ta 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda kapsamında arama-tarama çalışmaları devam ediyor.

08.07.2017 - 12:17
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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Varto İlçesi'ne bağlı Kayalıkale Köyü bölgesinde operasyon yapıldı.

30 TORBADA 1,5 KİLO AMONYUM NİTRAT GÜBRESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal anısına düzenlenen operasyonda arazide arama yapıldı. PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından araziye gizlenmiş vaziyette üzeri naylon ile örtülmüş, ağızları kapalı 30 torbada 1500 kilogram amonyum nitrat gübresi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

Muş'ta 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

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