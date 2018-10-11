Muş'ta 5 terörist öldürüldü

Varto ilçesinde emniyet güçleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç ateş açtı. Aracın içindeki 5 kişi emniyet güçleri tarafından öldürüldü.

HUZUR GÜVENLİK OPERASYONLARI SÜRECEK

Muş Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 Ekim 2018 günü Muş’un Varto İlçesi Yılanlı köyünde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Varto İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde personel ve araç sevki yapıldı." denildi.



Açıklamada, "Yılanlı köyü yolu üzerinde ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2’si kadın 3’ü erkek 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.