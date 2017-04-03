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Muş'ta 6 bin TL maaşla çoban aranıyor

Muş'taki sürü sahipleri, aylık 4 bin TL'lik maaşla çoban bulamayınca ücreti 6 bin TL'ye çıkardı.

03.04.2017 - 16:00
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ASD

Çobana maaşın yanı sıra peynir, yün, telefon kontörü, giyecek ve ayakkabı verileceğini dile getiren Bozbulut köyünde besicilik yapan Şerafettin Yakıcı, çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

6 BİN TL MAAŞLA ÇOBAN BULUNAMIYOR

Aylık 6-7 bin lira maaş verildiği halde çoban bulmakta güçlük çektiklerini söyleyen Şerafettin Yakıcı, çoban bulamadıkları için kadın ve çocukların çobanlık yaptığını belirtti.

"KİMSE ÇOBANLIK YAPMIYOR"

Hayvancılığı zor koşullarda yaptıklarını dile getiren Yakıcı, "Birçok hayvan sahibi çoban bulamadıkları için hayvanlarını satmak zorunda kalmıştır. Benimde şu anda 300 koyunum var. Çoban bulamazsak, hayvanlarımızı satmak zorunda kalacağız. 6-7 bin lira maaş verdiğimiz halde kimse çobanlık yapmıyor. Bunun dışında birçok özel masrafları var. Buna rağmen çoban bulamıyoruz." dedi.

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