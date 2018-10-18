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Muş’ta 7 kişi tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.

İHA | 18.10.2018 - 11:41..
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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde operasyon yapıldığı belirtildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada; “kamu malına zarar verme”, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme”, “dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapma ve güveni kötüye kullanma”, “hırsızlık”, “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık”, “hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından aranması bulunan 7 kişinin yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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