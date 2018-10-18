Muş’ta 7 kişi tutuklandı

Putin ile Sisi yeni Rus otomobilini test etti

Emiönü’nde taksicinin turiste sahte dolar verdiğini iddia eden UBER sürücüsü ile başka bir taksici arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

UBER sürücüsü ile taksici kavga etti

Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'deki görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye Rusya'nın yeni otomobil markası Aurus'u yerinde gösterdi. Putin, Sisi ile aracı test etti.

Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık yaya öncelikli bir trafik olarak kanun çerçevesi içerisine aldı. Artık yayada kusur aranmayacak." dedi.

1 Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler Döviz kurundaki yükseliş toplumda endişeye neden oldu. Birçok adım atılarak bu endişeler giderildi.

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