taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.485
USD
3,7315
EURO
3,9371
ALTIN
145,15
PETR
53,8000

Muş’ta 7 terörist yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında PKK ve DEAŞ örgütü üyesi 7 şahıs yakalandı.

08.03.2017 - 22:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulamaları kapsamında il genelinde çalışmalar yapıldığı belirtildi.

7 TERÖRİST YAKALANDI

Uygulamalarda 4 bin 159 GBT’sinin ve 13 bin 923 aracın kontrolünün yapıldığının belirtildiği açıklamada, "2 aranan şahıs ile yasadışı yollardan ülkemize girdiği tespit edilen 84 Afganistan, 32 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 118 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Ayrıca yapılan diğer çalışmalarda ise, 2 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi, 3 PKK terör örgütü üyesi ve 2 DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs yakalanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

151
Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

75
Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

249
Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

82
İzel'in son hali şaşırttı

İzel'in son hali şaşırttı

51
Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na bilmediği maddeyi anlattılar

Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na bilmediği maddeyi anlattılar

363
Aleyna Tilki'nin frikiğini Beyazıt Öztürk engelledi

Aleyna Tilki'nin frikiğini Beyazıt Öztürk engelledi

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM