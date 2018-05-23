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Muş’ta 8 kilo 638 gram toz esrar ele geçirildi

Muş'ta polis ekipleri 8 kilo 638 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi de tutuklandı.

İHA | 23.05.2018 - 18:10..
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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında çevre illerden kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen iki kişinin takibe alındığı belirtildi.

8 KİLO 638 GRAM ESRAR YAKALANDI

Açıklamada, “İki kişi yapılan takip sonucu Hasköy ilçesinde kullandıkları araçla birlikte yakalanmışlardır. Araçta yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde toplam ağırlığı 8 kilo 638 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak’ suçundan mahkemeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanmıştır" denildi.

Muş’ta 8 kilo 638 gram toz esrar ele geçirildi

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