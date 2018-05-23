Muş’ta 8 kilo 638 gram toz esrar ele geçirildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında çevre illerden kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen iki kişinin takibe alındığı belirtildi.

8 KİLO 638 GRAM ESRAR YAKALANDI

Açıklamada, “İki kişi yapılan takip sonucu Hasköy ilçesinde kullandıkları araçla birlikte yakalanmışlardır. Araçta yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde toplam ağırlığı 8 kilo 638 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak’ suçundan mahkemeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanmıştır" denildi.