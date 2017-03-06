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Muş'ta Başbakan'ı gören mahalle sakinlerinin şaşkınlığı

Muş mitingine giderken sis nedeniyle helikopteri boş bir araziye iniş yapan Başbakan Yıldırım'ı gören mahalle sakinleri o anları anlattı.

06.03.2017 - 17:00
  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti'nin Muş'taki mitingine götüren helikopter, yoğun sis nedeniyle Muş Havalimanı'na iniş yapamayınca, yakınlarda bulunan Kale mahallesinde bir araziye iniş yapmıştı.

Muş'ta Başbakan'ı gören mahalle sakinlerinin şaşkınlığı

"BİR DE BAKTIM BAHÇEMDE BAŞBAKAN"

Yoluna karayoluyla devam eden Başbakan Yıldırım'ı gören mahalle sakinleri o anları şu ifadelerle anlattılar:

"Helikopter indi, bi de baktım bizim bahçede Başbakan Binali Yıldırım. Şaşırdık, helikopterden inerken yardım ettik, çay içmeye davet ettik."

Dışarı çıkıp baktık karşımızda Başbakan

Muş'ta Başbakan'ı gören mahalle sakinlerinin şaşkınlığı

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