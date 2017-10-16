Muş'ta bir adam sevdiği kızın ablasını kaçırdı

Muş'ta yaşayan Engin Balkaya, sevdiği kızla evlenmek istiyordu ve yapmak istediği evlilik için aileleri araya soktu. Ancak sevdiği kızın ailesi, 'gönlü yok' diyerek genç adamı reddetti ve evlilik konusuna son noktayı koydu.

5 AY ÖNCE KAÇIRDI

Aldığı ret cevabını kabul etmeyen adam, sevdiği kızı kaçırmak için çeşitli yollara başvurdu. Plan yapan Balkaya, kızı 5 ay önce kaçırdı. Polisin yaptığı operasyon sonrası kurtarılan genç kız ise ailesine kavuştu.

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3 AKRABASIYLA PLAN YAPTI

Olay sonrası cezaevine giren genç, sevdiği kızın peşini bırakmadı. Ailesi en sonunda evliliklerini kabul etti, ancak başlık parası istedi. Balkaya başlık parası vermek istemeyince de kızı tekrar kaçırmak için 3 akrabasıyla bir plan yaptı.

SEVDİĞİ KIZIN KIZ KARDEŞİNİ KOZ OLARAK KULLANMAK İSTEDİ

İkinci kez kızı kaçırmak isteyen adam, evden çıkan kızı takip etti. Daha sonra kızın önünü kesip zorla arabaya bindirdi. Ancak yanlış kızı kaçırdığını anlayan adam, bunu koz olarak kullansa da başarılı olamadı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Çevredekilerin durumu fark edip polise haber vermesiyle tüm planları bozuldu. Eve düzenlenen operasyonla zanlılar tutuklandı.