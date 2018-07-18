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Muş'ta bir evde 150 bin lira istimlak parası yandı

Muş'un Akpınar köyünde müstakil bir evde çıkan yangında istimlak parası olduğu söylenen 150 bin Türk lirası da eşyalarla birlikte yandı.

İHA | 18.07.2018 - 15:00..
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Olay, merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Yeşilova ile Serinova ve Muş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun uğraşlar verdi.

Muş'ta bir evde 150 bin lira istimlak parası yandı

İSTİMLAK PARASI YANDI

Yangının elektrik kontağından çıktığını dile getiren ev sahibi Ayhan Akar, tarlasının Alparslan-2 Barajı kapsamına alınması karşılığında aldığı 150 bin lira istimlak parasının da yandığını iddia etti.

Muş'ta bir evde 150 bin lira istimlak parası yandı

"YANGIN SIRASINDA EVDE 12 KİŞİ VARDI"

Tarlada çalıştığı sırada komşusunun telefonla kendisini arayıp evinde yangın çıktığı bilgisini verdiğini ifade eden Akar, "Ben tarlaya patoz vurmaya gitmiştim. Bir komşum beni telefonla arayıp evimde yangın çıktığını söyledi. Eve geldiğimde tamamen yanmıştı. Annem, babam, çocuklarım ile birlikte 12 kişi evde yatarken yangın çıktı. Ailem köylüler tarafından kurtarıldı. Daha sonra Yeşilova, Serinova ve Muş itfaiyelerine haber verildi. İtfaiyelerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ancak şu anda ev kullanılmaz durumda. Hiçbir şey kurtaramadık. Aldığım 150 bin lira istimlak parası da tamamen yandı. Yangın sırasında annem, babam ve çocuklarımla birlikte 12 kişi yatıyordu. Komşular tarafından çocuklarım dışarı çıkartılırken, olası bir facianın önüne geçildi. Ev, içindeki tüm eşyalarıyla birlikte yandı" dedi.

Muş'ta bir evde 150 bin lira istimlak parası yandı

"BİR TEK KUR'AN-I KERİM YANMAMIŞ"

Ev sahibi Ayhan Akar'ın eşi Perihan Akar ise sabah inekleri sağarken yangının çıktığını belirterek, "Kayınbabam ve kaynanamla birlikte 12 kişi içeride yatıyordu. Komşularımızla öncelikle onları kurtardık. Ancak itfaiye araçları gelene kadar 2 kızımın çeyizi ve tüm eşyalarımız yandı. Bir tek Kur'an-ı Kerim yanmamış. Şu anda mağdur durumdayız" diye konuştu.

Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Muş'ta bir evde 150 bin lira istimlak parası yandı

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