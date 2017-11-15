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Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

Muş'ta sazlık bölgede çamura saplanan 120 hayvandan 54'ü kurtarıldı.

15.11.2017 - 15:36
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Sazlıkbaşı köyünde meradan getirilen ve gece yarısı köy yakınlarındaki sazlıktan geçirilirken çamura saplanan büyükbaş hayvanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

54 HAYVAN DAHA KURTARILDI

Köylüler bataklığa saplanan hayvanlardan 54'ünü daha halat kullanarak kurtardı. İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan da çalışmaların devam ettiği bataklık alanına gelerek incelemede bulundu.

Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

HAYVANLARIN ÜSTÜNE BATTANİYE ATILDI

Hayvan sahiplerinden Seyfetullah Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana hayvanlarını kurtarmak için seferber olduklarını belirterek "Hayvanlarımızın başında sabaha kadar bekledik. Yem verdik, üşümemeleri için üzerlerine battaniye attık ve ateş yaktık. Bataklıkta kalan 4 büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

2 HAYVAN TELEF OLDU

Bu arada İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve güvenlik korucuları da köylülere yardım için bölgede bulunuyor.

Sazlıkbaşı köyünde meradan getirilen 120 büyükbaş hayvan, dün gece saatlerinde köy yakınlarındaki sazlıktan geçirilirken çamura saplanmıştı. Hayvanlardan 60'ı köylülerce kurtarılmış, 2 büyükbaş hayvan ise telef olmuştu.

Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

Muş'ta büyükbaş hayvanlar bataklıkta mahsur kaldı

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