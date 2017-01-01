Muş'ta çocukların kızak keyfi

Muş merkez Yücetepe ve Taşoluk köylerinde etkili olan soğuk yolları buz pistine çevirdi. Karla kaplı alanlarda toplanan çocuklar düşe kalka kızak keyfini yaşarken, hiç üşümediklerini söyledi.

YARIŞMA DÜZENLİYORLAR

Yeni yıla denk gelen haftasonu tatilini doyasıya yaşayan çocuklardan Ahmetcan Güntay, "Hafta sonları bir araya gelip kimimiz kızak ile kimimiz de el becerisi ile yaptığımız malzemelerle kayarak eğleniyoruz. Bazen kendi aramızda yarışmalar bile düzenliyoruz" dedi.

ÖNEMLİ OLAN EĞLENCEYE ORTAK OLMAK

Bu eğlencede evden aldığı bidonla kayan Taşoluk Köyü'nden İlkay Akduman ise, "Arkadaşlarım korniş ve kızaklarla dışarı çıkarken ben de evden aldığım bidonumla kayak yapıyorum. Önemli olan bu eğlenceye ortak olmak" diye konuştu.





















