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Muş'ta Cumhuriyet savcısı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Malazgirt Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklandığı bildirildi.

AA | 24.12.2016 - 23:02
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Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muş Jandarma Komutanlığında görevli 2 askeri personel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Muş Cezaevi'nde görevli 2 personel ile Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 emniyet personeli olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış; diğer şahıslarla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir."

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