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Muş'ta drone kullanımı yasaklandı

Muş Valiliği kentte drone ve insansız hava araçlarını ikinci bir emre kadar yasaklandığını bildirdi.

22.03.2017 - 14:37
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Valilikten yapılan açıklamada, ülkenin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği, terör örgütünün huzur ortamını bozmak için özellikle insansız hava araçları ve benzerlerini bombalı saldırı ile keşif amaçlı eylemlerde kullanmasının önüne geçilmesinin son derece önemli olduğu belirtildi.

VALİLİK KENTTE DRONE'U YASAKLADI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin içinde bulunduğu stratejik konum göz önüne alınarak, Valiliğimizce, olağanüstü hal tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde drone, multikopter ve insansız hava araçlarının kullanımı 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkrasının verdiği yetkiye istinaden ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmaması halinde ilgili mevzuat hükümler çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacaktır."

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