taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.137
USD
3,7287
EURO
3,9229
ALTIN
141,42
PETR
55,9000

Muş'ta eksi 15 derecede telefonla konuşma çilesi

Muş’ta GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle, vatandaşlar cep telefonuyla konuşmak için dondurucu soğuğa rağmen tepelere çıkıyor.

İHA | 09.01.2017 - 17:05
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kışın yolları sürekli kardan kapanan Kaşdibi mezrasındaki vatandaşlar, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü mezrada, vatandaşlar tehlikeli olmasına rağmen acil durumlarda tepelere çıkarak telefonla iletişim kurmaya çalışıyor.

Muş'ta eksi 15 derecede telefonla konuşma çilesi

"BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Köy muhtarı Cevdet Taşdemir, mezrada yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm müracaatlara rağmen sonuç alamadığını belirtti. 20 hane ve 300 nüfuslu mezrada şebekenin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Taşdemir, "Vatandaşlar, yakınları veya askerdeki çocuklarıyla konuşmak için dondurucu soğukta, karda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Özellikle acil hastalarımız olduğunda ilgili yere haber vermek için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gece bir vaka olduğunda 112 Acil Servis ekibine ulaşmak için dağa çıkmak zorundayız. Bazen yırtıcı hayvanların saldırısına maruz kalıyoruz. İlgili firmalardan buraya baz istasyonu kurmasını istiyoruz. Köylüler olarak kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız" dedi.

Muş'ta eksi 15 derecede telefonla konuşma çilesi

GECE DE OLSA TEPELERE ÇIKIYORLAR

Fırat Taşdemir isimli vatandaş ise köydeki her evde yaklaşık 5 cep telefonu olduğunu söyledi. Taşdemir, mezrada şebeke bulunmadığı için yakınlarıyla konuşmaları gerektiğinde veya acil hasta olduğunda gece de olsa tepelere çıktıklarını kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 günlük hava durumu raporu

5 günlük hava durumu raporu

24
İsmail Kahraman yeniden yoğun bakıma alındı

İsmail Kahraman yeniden yoğun bakıma alındı

161
Dolar/TL yeni rekorunu 3.7361'e taşıdı

Dolar/TL yeni rekorunu 3.7361'e taşıdı

819
Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE

Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE

7
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

77
TBMM'ye yürümek isteyen CHP'lilere polis müdahalesi

TBMM'ye yürümek isteyen CHP'lilere polis müdahalesi

464
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM