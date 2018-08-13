Muş'ta el freni çekilmeyen araç çukura girdi

Muş'un Zafer Mahallesi’nde bir kaza meydana geldi. Yol kenarına otomobilini park edip fırına ekmek almaya giden Osman Ateş, el frenini çekmeyi unuttu.

2 METRELİK ÇUKURA GİRDİ

Otomobil, bir süre sonra hareket edip yaklaşık 100 metre uzaklıkta belediye görevlilerinin altyapı çalışmaları için açtığı 2 metrelik çukura girdi.

Aracın çukura düştüğünü gören oto tamircisi Necati Çelik, "İçinde sürücü olmayan otomobilin gittiğini gördük. Ne olduğunu anlayamadık. Giderek hız alan otomobil, refüje çarpıp, yön değiştirdi ve trafiğin tek şeritten verildiği yola girdi. Karşıdan araç gelmemesi ise büyük şanstı. Otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki çukura düştü." dedi.

ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Bir süre sonra olay yerine gelerek, durumu öğrenen otomobilin sahibi Osman Ateş ise şaşkınlık yaşadı. Otomobil, çekiciyle çukurdan çıkarıldı.