taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5777
Euro
7.6924
Altın
1198.62
Borsa
92790.99

Muş’ta hayvan otlatma kavgası: 1 ölü 14 yaralı

Muş'ta hayvan otlatma nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İHA | 06.09.2018 - 01:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

DQ

Serinova beldesi ve Köykent köyünde ikamet eden aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı.

Silahların çekildiği kavgada yoldan geçtiği sırada tarafları ayırmaya çalışan A.Y. isimli vatandaş silahtan çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 14 kişi de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan 14 yaralıdan birinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden A.Y.’nin cansız bedeninin ise morga kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

22
Trump Kanada'yı tehdit etti

Trump Kanada'yı tehdit etti

16
Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti

Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti

11
Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

Zırhlı araç Kaplan MT onay aldı

8
Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

Rektör atamaları açıklandı: 15 üniversitede değişim

4
İstanbul şimşeklerle parladı

İstanbul şimşeklerle parladı

2
Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı: 23 yaralı

Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı: 23 yaralı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM