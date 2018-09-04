Muş'ta karpuz hasadı başladı

Muş'un yanı sıra Batman, Diyarbakır ve Mardin'den gelerek kiraladıkları tarlalarda karpuz eken çiftçilerin mesaisi devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNE GİDİYOR

Çiftçiler, daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ektikleri karpuzun hasadını yaparak ürünlerini tırlarla Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın Muş'ta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

"60 MİLYON LİRA GETİRİSİ OLACAK"

Muş Ovası'nda yaklaşık 370 bin dönümde ekim yapıldığını ve bunun 15 bin dönümünde karpuz üretildiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Elimizdeki verilere göre, bu yıl karpuz hasadından beklentimiz 60 bin ton. Bunun kent ekonomisine yaklaşık 60 milyon lira civarında getirisi olacak. Ülkemizde Adana'dan başlayan karpuz hasadını Diyarbakır takip ediyor, en son Muş'ta hasat yapılıyor. Yani son üretim olması ayrıca önem katıyor. Türkiye'nin her yerine Muş'tan karpuz gönderiyoruz. Muş karpuzu tatlı ve sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor."





Muş'tan karpuz alarak batı illerine satan Yılmaz Bayram ise diğer illerde karpuz hasadının sona erdiğine işaret ederek, "Burada karpuz hasadına yeni başlandı. Muş'un karpuzu çok kaliteli aroması, tadı çok güzel ve bu yüzden piyasada rağbet görüyor." dedi.