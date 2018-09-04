taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6967
Euro
7.7638
Altın
1192.721
Borsa
93189.27

Muş'ta karpuz hasadı başladı

Daha iyi fiyata satılması için geç ekilen karpuzlar Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

AA | 04.09.2018 - 10:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Muş'ta karpuz hasadı başladı

Muş'un yanı sıra Batman, Diyarbakır ve Mardin'den gelerek kiraladıkları tarlalarda karpuz eken çiftçilerin mesaisi devam ediyor.

Muş'ta karpuz hasadı başladı

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNE GİDİYOR

Çiftçiler, daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ektikleri karpuzun hasadını yaparak ürünlerini tırlarla Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın Muş'ta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muş'ta karpuz hasadı başladı

"60 MİLYON LİRA GETİRİSİ OLACAK"

Muş Ovası'nda yaklaşık 370 bin dönümde ekim yapıldığını ve bunun 15 bin dönümünde karpuz üretildiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Elimizdeki verilere göre, bu yıl karpuz hasadından beklentimiz 60 bin ton. Bunun kent ekonomisine yaklaşık 60 milyon lira civarında getirisi olacak. Ülkemizde Adana'dan başlayan karpuz hasadını Diyarbakır takip ediyor, en son Muş'ta hasat yapılıyor. Yani son üretim olması ayrıca önem katıyor. Türkiye'nin her yerine Muş'tan karpuz gönderiyoruz. Muş karpuzu tatlı ve sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor."

Muş'ta karpuz hasadı başladı


Muş'tan karpuz alarak batı illerine satan Yılmaz Bayram ise diğer illerde karpuz hasadının sona erdiğine işaret ederek, "Burada karpuz hasadına yeni başlandı. Muş'un karpuzu çok kaliteli aroması, tadı çok güzel ve bu yüzden piyasada rağbet görüyor." dedi.

Muş'ta karpuz hasadı başladı

Muş'ta karpuz hasadı başladı

Muş'ta karpuz hasadı başladı

Muş'ta karpuz hasadı başladı

Muş'ta karpuz hasadı başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

154
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

136
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

66
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM