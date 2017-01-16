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Muş'ta keşif yapan PKK'lı yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, valilik önünde eylem için keşif yapan PKK’lı teröristi gözaltına aldı.

16.01.2017 - 19:47
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Muş Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yapan bir şahıs takibe alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak teröristi suçüstü yakaladı.

KEŞİF YAPIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristin Muş’ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

PKK/KCK adına keşif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanı A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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