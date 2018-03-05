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Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

Muş'tan 293 asker, 100 araçlık konvoyla Türk bayrakları ve dualarla Afrin'e yolcu edildi.

İHA | 05.03.2018 - 20:25..
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Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı bahçesinde düzenlenen törende aileleriyle vedalaştıktan sonra yola çıkan askerlere vatandaşlar da araçlarıyla Muş Hava Meydan Komutanlığı girişine kadar eşlik etti.

MEHMETÇİK DUALARLA AFRİN'E GİTTİ

Ellerinde Türk bayraklarıyla Hava Meydan Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlar, askerleri uğurladı.

Törenin ardından Muş Hava Meydan Komutalığına gitmek için yola çıkan askerlere aileleri ve vatandaşlar konvoy halinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, Mehmetçikler için dualar edildi.

Muş'tan Afrin'e 293 asker dualarla uğurlandı VİDEO

Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

100 ARAÇ MEHMETÇİĞE EŞLİK ETTİ

Yaklaşık 100 araçlık konvoy halinde Muş Hava Meydan Komutanlığı nizamiyesi girişine kadar eşlik edilen askerler, buradan askeri uçakla sınıra hareket etti.

Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı

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