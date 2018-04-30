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Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki 4 öğrenci, beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç tasarladı.

AA | 30.04.2018 - 04:21..
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Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yasin Gültop, Mehmet Mutlu, Mert Alkınoglu ve İbrahim Aydın, fizik dersinde hocalarının anlattığı beyin dalgaları konusundan etkilenerek proje çalışması başlattı.

Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

BEYİN DALGALARIYLA HAREKET EDEN ARAÇ

Öğrenciler, 3 ayda, hiçbir kumanda kullanılmadan tamamen beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç geliştirdi. Herhangi bir yardım almadan bin 300 liraya mal edilen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

MŞÜ Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mehmet Mutlu, beyin dalgalarıyla aracı hareket ettirmeyi başardıklarını söyledi.

Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

ARAÇ NASIL HAREKET EDİYOR

Mutlu, aracın özelliklerini şöyle anlattı:

"Şasesini su borularıyla yaptığımız araçta bir ordino, motor şasesi ve altı motorumuz var. Aracımız için 200 satır kod yazdık. Beyinden salgılanan dört dalga ile araca odaklandığımız zaman ileri gitmesini sağlıyoruz. Kafamızda rakamlar düşündüğümüz zaman aracımız geri gidiyor. Durması için de rahatlamamız yani bir şey düşünmemiz gerekiyor. "

Kafaya takılan sensörlerin beyin dalgalarını toplayıp araca gönderdiğini belirten Mutlu, "Kodlar 'C Programlama' dilinde yazılmış olup araç üzerinde bulunan arduino hafızasında bulunuyor. Sensör tarafından toplanan beyin dalgaları bluetooth aracılığıyla araç üzerindeki arduinoya gönderiliyor, yazılan kodlar tarafından derlenerek araç yönlendiriliyor." bilgisini aktardı.

Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

PROJEYİ TÜBİTAK'A SUNACAKLAR

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İbrahim Aydın, böyle bir çalışma yapacaklarını söylediklerinde arkadaşlarının kendilerine güldüğünü dile getirdi.

Ancak bu çalışmayı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydın, "Projemizi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunacağız. Geliştirmek için destek bekliyoruz." dedi.

Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

İHA'LARDA KULLANILABİLİR

Projede öğrencilere danışmanlık yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eşref Alkış, beyin gücüyle çalışan bu tip cihazların dünyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Beyin sürekli belli frekanslar üretiyor. Düşüncene göre frekanslar değişiyor. Aracın ileri gitmesini düşününce beyinde farklı bir frekans oluşuyor. Bunu cihaza tanıtıp ileri gitmesini düşündüğün zaman araç hareket etmeye başlıyor, bu şekilde çalışıyor. Bu araç geliştirilerek insansız hava araçları ve felçli insanlarda kullanılabilir." diye konuştu.

Muş'ta öğrenciler düşünce gücüyle hareket eden araç yaptı

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