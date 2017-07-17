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Muş'ta otomobil ineğe çarptı

Korkut ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı.

17.07.2017 - 17:12
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Korkut ilçesinde Kerem Sayılgan yönetimindeki 34 EHE 28 plakalı otomobil, Muş-Bitlis karayolunun Karaağaçlı beldesi mevkisinde yoldan geçen ineğe çarptı.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Bariyerlere çarptıktan sonra durabilen araçtaki sürücü Sayılgan ile annesi Behia ve eşi Göksel Sayılgan yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Behia Sayılgan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muş'ta otomobil ineğe çarptı

Vatandaşlardan Enver Pekbay, bölgede başıboş hayvanlar yüzünden çok sayıda kaza yaşandığını belirterek, bunun için önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Muş'ta otomobil ineğe çarptı

Muş'ta otomobil ineğe çarptı

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