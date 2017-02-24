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Muş'ta PKK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Muş’ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 38 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

24.02.2017 - 18:44
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Muş'ta PKK propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Muş’ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle aralarında DBP Muş merkez ilçe başkanının da bulunduğu 38 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nün PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapmış olduğu çalışmada, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılayıp terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

32 KİŞİ SERBEST

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda el telsizi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Aralarında DBP Muş Merkez İlçe Başkanının da bulunduğu 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 19'u adli kontrol koşuluyla olmak üzere 32 kişi de serbest bırakıldı.

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